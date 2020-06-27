27 Haziran 2020, Cumartesi
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Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 18 gözaltı

'da yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 zanlı gözaltına alınırken, çok sayıda materyal ile 22 bin 800 lira ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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ADANA’DA POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir grubun yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlıları bir süre takip ettikten sonra yapan polis, eş zamanlı olarak 17 adrese baskın yaptı. Operasyonda 18 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 800 TL para, 25 farklı bankalara ait pos cihazı, 44 farklı ve şahıslara ait kredi kartı, çok sayıda slip, fatura koçanı, 2 çek, 1 senet, 31 boş senet, 23 alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda ve dijital materyaller ele geçirdi.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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