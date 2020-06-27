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"Ruslardan dost olmaz" diyen Adil Gür’e soruşturma şoku! Savcılığa ihbar edildi

A&G 'nin Genel Müdürü , katıldığı bir televizyon programında Ruslarla ilgili söylediği sözler nedeniyle savcılığa ihbar edildi. Savcılık ihbarın ardından Gür hakkında “Halkın Bir Kesimini Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı. Sabah gazetesinden Atakan'ın Irmak'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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ADİL GÜR’E SORUŞTURMA ŞOKU! SAVCILIĞA İHBAR EDİLDİ

A&G 'nin Genel Müdürü Gür, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayınında, halkın saldırısına bakışı tartışılırken, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşmıştı. Yurttaşların 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" diyerek "Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur" ifadelerini kullanmıştı.

"RUSLARDAN BAŞKA TÜRLÜ DOST OLUR"
programda sözlerine şöyle devam etmişti: "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk'ün dostu Kürt, Kürt'ün dostu Türk'tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli." ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adil Gür'ün sözleri ardından sosyal medyada tepki çekince ailesi Rus kökenli olan bir vatandaş tarafından savcılığa ihbar edildi. Vatandaş kendisinin Rus ırkına mensup olduğunu, ablasının ve annesinin de Gür'ün bu sözleri nedeniyle zor durumda kaldıklarını, bu nedenle Gür'ün cezalandırılmasını istedi. Savcılık ihbarın ardından Gür hakkında "Halkın Bir Kesimini Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK/SABAH

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