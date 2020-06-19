İstanbul’da nefes kesen DEAŞ operasyonu! ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Barış Pınarı’ harekatlarına misilleme yapacaklardı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak yollarla Türkiye’ye giren ve eylem hazırlığında bulunan DEAŞ'lılara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yürütülen operasyon kapsamında DEAŞ'lı 4 teröristin yakalanmamak için sık sık ev değiştirdiği belirlendi. Yapılan operasyonda eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Teröristler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve eylem hazırlığında bulunan DEAŞ'lılara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma güçleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'nin "Zeytin Dalı" ve "Barış Pınarı" harekâtlarına misillime yapmak amacıyla kaçak yollardan 4 teröristin girdiği bilgisini edindi. Teröristler hakkında yapılan araştırmalar kapsamında ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Ebu Talal (K) Ş.D., Ebu Radvan (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensupları tespit edildi.
GRUPLAR HALİNDE HÜCRE EVLERİNDE SAKLANDILAR
Konu ile ilgili olarak devam eden çalışmalarda; Ebu Talal (K) Ş.D., Ebu Radvan (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensuplarının Suriye İdlip, Hama ve Humus bölgelerinde DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyetlerde bulunup daha sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a gelerek ilk olarak Bağcılar ilçesine daha sonra ise Güngören ve Bayrampaşa İlçelerinde bulunan iki farklı adrese yerleştikleri bilgi alındı.
Jandarma güçleri tarafından yapılan takip kapsamında örgüt mensuplarının deşifre olmamak için Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa bölgeleri arasında sık sık adres değiştirdiği, son olarak bulundukları Bağcılar İlçesindeki adreslerinden de ayrılarak Güngören ve Bayrampaşa'da bulunan iki farklı eve ikişerli gruplar halinde yerleştikleri ortaya çıktı.
AKRABALARI DEAŞ EMİRİ ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde söz konusu adreslere jandarma güçleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan teröristlerin; Suriye bölgesinde silahlı eğitim aldıkları, İstanbul'a geldikten sonra da terör örgütüne eleman temin çalışmalarına devam ettikleri belirlendi.
Örgütün gizliliğe son derecede riayet ettikleri, zorunlu olmadıkça cep telefonu kullanmadıkları, cep telefonu kullanmaları gerektiğinde ise Whatsapp ve Telegram uygulamaları üzerinden görüntülü görüşme yaptıkları, şahıslardan bazılarının Suriye 'de bulunan akrabalarının DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde emir konumunda bulundukları belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan örgüt mensupları, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da soruşturma başlattı.
ATAKAN IRMAK/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 sürekli işçi alacak
- e-Okul'dan karne nasıl alınır?
- Pençe-Kaplan Harekatı'nın şifresi: Gir vur temizle kal!
- İstanbul’da maske takmamanın cezası belli oldu
- Küçükkaya'nın Demirci'ye uyguladığı şiddet ve diğerleri...
- CHP’nin kanalı Halk TV'ye paravan patron
- 4 bin 29 personel üst rütbeye terfi ettirildi
- Kaçak kale için Soner Yalçın'a suç duyurusu!
- Üniversite reformu Başkan Erdoğan'a sunuldu!
- İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bebek talimatı havada kaldı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e Okul VBS öğrenci girişi: Karne alma 2020! e Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte karne sonuçları sorgulama
- Cuma mesajları 2020: En güzel resimli, yazılı ve dualı Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Cuma Hutbesi 19 Haziran 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Halis Niyet ve Samimiyet
- BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 20 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
- İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: Düğün salonları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Bayburt TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları
- Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?
- Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
- MEB takvimi: LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir?