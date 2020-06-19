19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da nefes kesen DEAŞ operasyonu! ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Barış Pınarı’ harekatlarına misilleme yapacaklardı

İstanbul’da nefes kesen DEAŞ operasyonu! ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Barış Pınarı’ harekatlarına misilleme yapacaklardı

İl Jandarma Komutanlığı kaçak yollarla ’ye giren ve eylem hazırlığında bulunan 'lılara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yürütülen operasyon kapsamında DEAŞ'lı 4 teröristin yakalanmamak için sık sık ev değiştirdiği belirlendi. Yapılan operasyonda eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Teröristler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
ABONE OL
İSTANBUL’DA NEFES KESEN DAEŞ OPERASYONU!

İl Jandarma Komutanlığı kaçak yollarla 'ye giren ve eylem hazırlığında bulunan 'lılara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma güçleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'nin "Zeytin Dalı" ve "" harekâtlarına misillime yapmak amacıyla kaçak yollardan 4 teröristin girdiği bilgisini edindi. Teröristler hakkında yapılan araştırmalar kapsamında ülkeye kaçak yollarla giriş yapan (K) Ş.D., (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensupları tespit edildi.

GRUPLAR HALİNDE HÜCRE EVLERİNDE SAKLANDILAR
Konu ile ilgili olarak devam eden çalışmalarda; Ebu Talal (K) Ş.D., Ebu Radvan (K) M.M., İ.E. ve C.M. isimli terör örgütü mensuplarının İdlip, Hama ve Humus bölgelerinde DEAŞ terör örgütünde silahlı faaliyetlerde bulunup daha sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a gelerek ilk olarak Bağcılar ilçesine daha sonra ise Güngören ve İlçelerinde bulunan iki farklı adrese yerleştikleri bilgi alındı.

Jandarma güçleri tarafından yapılan takip kapsamında örgüt mensuplarının deşifre olmamak için Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa bölgeleri arasında sık sık adres değiştirdiği, son olarak bulundukları Bağcılar İlçesindeki adreslerinden de ayrılarak Güngören ve Bayrampaşa'da bulunan iki farklı eve ikişerli gruplar halinde yerleştikleri ortaya çıktı.

AKRABALARI DEAŞ EMİRİ ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde söz konusu adreslere jandarma güçleri tarafından yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan teröristlerin; Suriye bölgesinde silahlı eğitim aldıkları, İstanbul'a geldikten sonra da terör örgütüne eleman temin çalışmalarına devam ettikleri belirlendi.

Örgütün gizliliğe son derecede riayet ettikleri, zorunlu olmadıkça cep telefonu kullanmadıkları, cep telefonu kullanmaları gerektiğinde ise ve Telegram uygulamaları üzerinden görüntülü görüşme yaptıkları, şahıslardan bazılarının Suriye 'de bulunan akrabalarının DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde emir konumunda bulundukları belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan örgüt mensupları, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK/SABAH

Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı SON DAKİKA: SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: IRAK UYRUKLU 10 ZANLI YAKALANDI
DEAŞ liderinin yardımcısı olarak bilinen Moataz al-Jubouri öldürüldü DEAŞ LİDERİNİN YARDIMCISI OLARAK BİLİNEN MOATAZ AL-JUBOURİ ÖLDÜRÜLDÜ
Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı GAZİANTEP'TE DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA