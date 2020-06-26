Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatı devam eden Tokat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu ve sonrasında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tokat'a yakışır bir havalimanı inşaatı devam ediyor şu anda. Üst ve alt yapı çalışmaları önümüzdeki 2 ay içerisinde bitecek. Terminal binasında kaba işler bitti ince işlere başlayacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Tokat'a yakışır bir havalimanını Tokatlılarla tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

"HAVALİMANLARINI SERTİFİKALANDIRDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bilindiği üzere hava yolu artık halkın yolu oldu. Devasa yatırımlar yapıldı. Daha önce 20 tane havalimanı varken şu an 56 tane havalimanı var. 81 milyonu hava yolu ile tanıştırmış olduk." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Koroanvirüs sürecinde bile maske mesafe temizlik konusunda gereken tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 Haziran'da yurt içinde uçuşlarımızı başlattık. Havalimanlarımızda da bir sertifika sürecine girdik. Yayınladığımız genelgeye göre tedbirlerini alan havalimanlarımızı sertifikalandırdık." diye konuştu.

HIZLI TREN PROJELERİ

Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren projeleriyle ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kara yolu ve hava yolu anlamında muazzam işler yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde demir yolunda devrim niteliğinde işler yapılacak. Biliyorsunuz ülkemiz hızlı trene kavuştu. Demir yolu farklı bir kültür ve bu kültürü tüm Türkiye'ye yayacağız." şeklinde konuştu.