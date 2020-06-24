Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık. 11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız. (Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz"

Detaylar gelecek...