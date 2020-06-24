Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Botan Köprüsü ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için tarih verdi
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Botan Köprüsü hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık. 11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız. (Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz"
Detaylar gelecek...
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