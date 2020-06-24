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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Botan Köprüsü ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için tarih verdi

ve hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "11 Temmuz'da 'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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BOTAN KÖPRÜSÜ VE O HAVALİMANI İÇİN TARİH VERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık. 11 Temmuz'da 'de Cumhurbaşkanımızla birlikte 'nü açacağız. () 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz"

Detaylar gelecek...

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