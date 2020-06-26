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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

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Giriş: 26.06.2020 12:57
Güncelleme:26.06.2020 13:09
Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber’e gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanlarını sertifikalandırdık." dedi. Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yılın ilk aylarında Tokat’a yakışır bir havalimanını Tokatlılarla tanıştıracağız." diyerek müjdeyi duyurdu.
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