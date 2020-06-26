- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber’e gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanlarını sertifikalandırdık." dedi. Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yılın ilk aylarında Tokat’a yakışır bir havalimanını Tokatlılarla tanıştıracağız." diyerek müjdeyi duyurdu.