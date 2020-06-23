Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı! Otobüs yolculuğunda yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşıma yönetmeliğine yönelik biz dizi yeni kararlar yayınladı. Yayınlanan yeni yönetmelikle geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenme sürecinde taşımacılara ücretsiz 6 aylık ek süre verildi.



OTOBÜS YOLCULUKLARI İÇİN KRİTİK KARAR

23 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ayrıca, koronavirüs ile mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin 'ambalajlı' olması şartı getirildi.



BAKAN&NBSP;KARAİSMAİLOĞLU: 6 AY UZATTIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülke olarak Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir performans gösterildiğine işaret ederken, "Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da karayollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz. Yayınladığımız yönetmelik değişikliği ile, karayolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattık" dedi.

Yönetmelik değişikliği ile, otobüslerde yolculara verilen yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı olması ve soğuk olarak ikram edilmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak, salgınla mücadele başarımızı artıracaktır." dedi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel salgına karşı verilen milli mücadelede tüm dünyada başarılı süreç yönetimi ile adından söz ettiren Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde izleyeceği yol haritası ile öncü ve gıpta ile takip edilen ülke olmaya devam edecek."