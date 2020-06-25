Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu denizcilikteki hedefleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin denizcilikte üst sıralara yükseldiğini belirterek, "Ülkemizi küresel deniz taşımacılığıyla entegre transit liman ülkesi haline getireceğiz. Milli gelirimizdeki denizcilik sektör payını yüzde 2,4'lerden yukarılara çekmek için durmak yok, yola devam." dedi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Karaismailoğlu, "Dünya Denizciler Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, mavi ekonomide Türkiye'nin payını daha da artıracaklarını söyledi.

Türkiye'nin son 18 yılda denizcilik alanında kaydettiği gelişime dikkati çeken Karaismailoğlu, Türk deniz ticaret filosunun gemi tipi, tonaj ve büyüklük açısından çeşitlenerek geliştiğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, sektöre verilen destek ve büyük hedeflere yönelik gayretiyle Türkiye'nin denizcilik alanında dünya sıralamasında 2 basamak yükseldiğini belirtti. Karaismailoğlu, 2003 yılının başında 1000 groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filosunun 8,9 milyon detveyt (DWT) ile dünyada 17'inci sıradayken, bugün 29,3 milyon DWT ile 15'inci sırada yer aldığını ifade etti.

Türk deniz ticaret filosunun kapasitesinin son 18 yılda dünya denizcilik filosuna kıyasla yüzde 87 daha fazla büyüme sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, "Türkiye, lüks yat imalatında dünya 3'üncüsü. Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019'daki 1,1 milyon GT hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3'lük paya sahip. Bu durumuyla Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada." diye konuştu.

DIŞ TİCARETTE DENİZ YOLLARI

Karaismailoğlu, denizciliğin dış ticaretteki yerine değinirken de şu bilgileri verdi:

"Dış ticaretimizde deniz yollarının rakamsal değeri 2003'te 57 milyar dolardı, bugün yüzde 290 artışla 222,1 milyar dolara ulaştık. Dış ticaret taşımalarımız 2003'te 149 milyon 485 bin ton iken, 2019'da yüzde 137 artarak 353 milyon tona ulaştı. 2003'te 9 tane uluslararası düzenli Ro-Ro hattı mevcutken, 2019 sonunda bu rakam 25'e yükseldi."

Yıllık ortalama 100-150 milyon dolar civarında römorkör ihracatı yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, römorkör ihracatının, yıllık gemi ve yat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 15-20'sini oluşturduğuna işaret etti.

Türkiye'nin gemi adamı yetiştirme konusunda da dünya için önemli bir kaynak olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, ülkede uluslararası standartlarda eğitim veren ve Bakanlıkça akredite edilmiş 103 eğitim kurumu bulunduğunu, dünya denizlerindeki gemilerde hizmet etmeye hazır 133 bin 721 aktif gemi adamının yer aldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2003'te 37 olan tersane sayısının 83'e yükseldiğine dikkati çekerek, tersanelerdeki yıllık üretim kapasitesinin de aynı dönemde 550 bin DWT'den yüzde 724 artışla 4,54 milyon DWT'e ulaştığını söyledi.

"DENİZCİLİĞİMİZE 8 MİLYAR LİRALIK ÖTV DESTEĞİ SAĞLANDI"

Türk limanlarına ilişkin gelişmelere de değinen Karaismailoğlu, gemi ve su araçları ihracatının 2003-2019 döneminde yaklaşık 2 kat artarak 450 milyon dolardan 1,2 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, Türkiye'de denizcilik sektöründe 200 bin civarında kişinin istihdam edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde, deniz bilincinin artırılması konusunda örgün ve yaygın eğitim kapasitemizi artırıyoruz. Bu alanda yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim alıyor. 16 yıl önce kabotaj hattında çalışan yük ve yolcu gemilerimizin, ticari yatlarımızın, hizmet ve balıkçı gemilerimizin kullandıkları akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'ye son verildi. O günden bugüne denizciliğimize 8 milyar liralık ÖTV desteği sağlandı."

TÜRK BOĞAZLARI GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin yenilenmesi ve millileştirilmesi için çalışmalara başlandığını anlatan Karaismailoğlu, milli yazılım çalışmasının tamamlanarak sistemin test ve kabulü aşamasına geçildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, bu yılın sonunda sistemin tamamlanarak tüm altyapının millileştirileceğini ve teknolojik bağımsızlığın sağlanacağını belirterek, "Bu yerli ve milli yazılımımız Türk boğazlarından sonra devletimizin çok önem verdiği KKTC ve Doğu Akdeniz'i de kapsayacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi için de kullanılacak." dedi.

Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nin geçen yıl faaliyete başladığını dile getiren Karaismailoğlu, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan batık, yarı batık, sahipsiz ve terk edilmiş 154 geminin 104'ünün kaldırıldığını, 22'sini kaldırma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

"DENİZCİLİKTE BÜROKRASİYİ AZALTIYORUZ"

Karaismailoğlu, limanlarda ticareti kolaylaştırmak ve bürokrasiyi azaltmak için uluslararası standartlar da dikkate alınıp yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi'ne ilişkin de bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, kabotaj hattı yolcu taşımacılığındaki işlemlerin elektronik sistemle kağıtsız gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Vatandaşların ve denizcilik sektörünün işlerini kolaylaştırmak amacıyla denizcilikte dijitalleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, belge başvuruları ve belge düzenlemeleri dahil tüm hizmetlerin, e-devlet üzerinden sunulmasını amaçladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, açık denizlerde petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin son yıllarda hız kazandığını dile getirerek, yeni dönemde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın öneminin daha da artacağını kaydetti.

"DENİZLERİMİZDEKİ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ ÜST DÜZEYDE TUTACAĞIZ"

Gelecek dönemde "Üç Denizde Üç Büyük Liman" projesi kapsamında, İzmir-Çandarlı, Zonguldak-Filyos ve Mersin-Taşucu konteyner limanlarının hayata geçirilmesiyle Karadeniz ve Akdeniz çanağındaki hub noktalarını Türkiye'ye çekeceklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Deniz turizmini geliştirirken, denizlerimizdeki can ve mal güvenliğini üst düzeyde tutacağız. Ülkemizi küresel deniz taşımacılığıyla entegre transit liman ülkesi haline getireceğiz. Milli gelirdeki denizcilik oranını artıracağız. Milli gelirimizdeki denizcilik sektör payını yüzde 2,4'lerden daha yukarılara çekmek için durmak yok, yola devam. Denizcilerimizin Denizciler Günü'nü kutluyor, yeni dönem için 'vira bismillah' diyorum. Pruvanız neta olsun."