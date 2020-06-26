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Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı: 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberine göre darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal suçundan’ ağırlaştırılmış, 35 kişiye de cezası erildi. "Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen, 'e 'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DAVASINDA KARAR!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı: 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI: 86 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET | VİDEO

Davanın karar duruşması, 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Dönemin TEM Dairesi Başkanı 'ı yaralayan 'in de arasında bulunduğu 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan cezası verdi.

Darbeci eski Albay Erkan Öktem (sağda)

"Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

ETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

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