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Son dakika: Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında HDP eski belediye başkanları da var!

Son dakika haberine göre merkezli 7 ilde terör örgütü 'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Aralarında 'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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7 İLDE PKK OPERASYONU! ESKİ HDP'Lİ BAŞKANLAR DA GÖZALTINDA

merkezli 7 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'nin meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında HDP eski belediye başkanları da var! | Video DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDE PKK OPERASYONU: GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA HDP ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR! | VİDEO

64 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kogresi () adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 64 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON
Diyarbakır merkezli 7 ilde çok sayıda adreste arama yapan ekipler, aralarında HDP'li meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheliyi gözaltına aldı. DTK binaları mühürlenip, tabelaları indirilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

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