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Son dakika: HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı gözaltında

Son dakika haberine göre 'ın Karakoçan ilçesine bağlı 'li ve yardımcısı ile 1 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020
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HDP'Lİ BAŞKAN VE YARDIMCISI GÖZALTINDA!

Karakoçan ilçesine bağlı 'li Sarıcan Belediye Başkanı ve yardımcısı ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.

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