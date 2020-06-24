24 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası!

Son dakika haberine göre Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 'li Başkanı 'a 'da görülen terör örgütü /'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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HDP'Lİ BAŞKANA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI!

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 'li Başkanı 'a 'da görülen terör örgütü /'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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