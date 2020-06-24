24 Haziran 2020, Çarşamba
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Gözaltına alınan HDP'li Bekir Polat belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı

'ın Karakoçan ilçesi Sarıcan belde Belediye Başkanı 'li , 'terör örgütüne üye olmak'tan dün gözaltına alınmasının ardından 'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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GÖZALTINA ALINAN HDP'Lİ BAŞKAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sarıcan Belediye Başkanı 'li , Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dün 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. 'nca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılan Polat'ın yerine Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Son dakika: HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı gözaltında SON DAKİKA: HDP'Lİ SARICAN BELEDİYE BAŞKANI BEKİR POLAT VE YARDIMCISI GÖZALTINDA

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