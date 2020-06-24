Gözaltına alınan HDP'li Bekir Polat belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Sarıcan belde Belediye Başkanı HDP'li Bekir Polat, 'terör örgütüne üye olmak'tan dün gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı.
Sarıcan Belediye Başkanı HDP'li Bekir Polat, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dün 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılan Polat'ın yerine Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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