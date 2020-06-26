Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
Son dakika... Yarın saat kaça kadar yasak var? Koronavirüsle mücadele kapsamında YKS sınavının gerçekleştirileceği 27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Geçtiğimiz hafta LGS sınavında saat 15.00'e kadar kısıtlama uygulanmıştı. Peki, yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte hafta sonu yasak saatleri...
Son dakika haberi... 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaç? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS'nin gerçekleştirildiği günlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. LGS'nin uygulandığı 20 Haziran'da saat 15.00'e kadar kısıtlama olmuştu. 27-28 Haziran'da uygulanacak kısıtlamanın saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte hafta sonu yasak saatleri...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağının olacağı bildirildi. İşte o saatler:
27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00
28 Haziran Pazar 09.30-18.30
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- A Haber ekranlarında müjdeyi duyurdu!
- Türbe saygısızlığına tedbir mi?
- Türkiye'den ABD'ye "Ayasofya" yanıtı
- YKS günü sokağa çıkma yasağı var mı?
- Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! ÖSYM uyardı
- THY açıkladı! İran'a seferler başlıyor
- Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar!
- Selçuk Bayraktar'dan Eren Bülbül mesajı
- ABD’den yeni FETÖ adımı! Tutumu değişti mi?
- Görevden alınmıştı! HDP'li başkan gözaltında
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
- Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?
- Son dakika: İstanbul, Bursa, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD son depremler listesi
- Son dakika: Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de de hissedildi! 26 Haziran son depremler
- Survivor 2020 araba ödülü kim kazandı? Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar? Araç özellikleri nelerdir?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları
- Cuma Hutbesi 26 Haziran: Diyanet Cuma hutbesi konusu: "Yuvalarımız Kur'an ile aydınlansın"
- 26 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: Vantilatör ve masaj aleti dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!