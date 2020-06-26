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Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...

Son dakika... ? Koronavirüsle mücadele kapsamında YKS sınavının gerçekleştirileceği 27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Geçtiğimiz hafta LGS sınavında saat 15.00'e kadar kısıtlama uygulanmıştı. Peki, yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte hafta sonu yasak saatleri...

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?

Son dakika haberi... 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaç? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS'nin gerçekleştirildiği günlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklanmıştı. LGS'nin uygulandığı 20 Haziran'da saat 15.00'e kadar kısıtlama olmuştu. 27-28 Haziran'da uygulanacak kısıtlamanın saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte hafta sonu yasak saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağının olacağı bildirildi. İşte o saatler:

27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00

28 Haziran Pazar 09.30-18.30

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