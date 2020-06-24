PKK elebaşı Murat Karayılan'dan çöküş itirafı
Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan harekatında terör örgütünün 13 farklı bölgede, aralarında barınma ve üslenme alanlarının da bulunduğu 700'den fazla hedef imha edildi. PKK’nın yayın organına konuşan örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, TSK'nın düzenlediği harekat karşısındaki çaresizliklerini, teröristlere “Beni de öldürebilirler” sözleriyle anlattı.
Terörist elebaşlarından Murat Karayılan, saklandığı ininden, kendi yayın organlarına, örgütün içinde bulunduğu tükenmişliği anlatan itiraflarda bulundu.
'GEÇMİŞTEKİNE BENZEMİYOR'
TSK'nın, 40 kilometre genişlikte tampon bölge oluşturduğunu söyleyen Karayılan, "Haftanin başlangıç. Geçen yıl bir uçtaki Hakurk ve Lelikan'ı aldılar. Bu yıl diğer uç noktaya Haftanin'e kalıcı yerleşecekler ve bu iki ucu birleştirip bize alan daraltacaklar. Nasıl yapacaklar? Derkar'dan Batufa ve Bamerni'ye, zaten Kanimasi içeride kalıyor, sonra Amediye, Derelok, Şeladize ve Sidekan'a kadar gidecekler. Stratejilerini tam açıklamadıkları için ne yapacaklarını bilemiyoruz. Bu harekâtlar geçmiştekilere hiç benzemiyor. Nereyi alırlarsa oraya hemen yol yaparak kendi sistemlerini kurup kalıcı oluyorlar. Bizi bitirecekler" dedi.
HALK DESTEĞİ YOK
PKK elebaşı Haftanin'de 4 gündür yoğun baskı altında olduklarını söyleyerek "Obüsler, uçaklar, casus uçaklar, kobralar her yeri imha ediyor. Öyle bir teknik kullanılıyor ki Haftanin'in her tarafı yanıyor. Böyle giderse Keşan Kampı'nı da alacaklar ve Batufa'ya yerleşecekler. Zaten oraya belirli bir güç yığıldı, kalıcı hale getirecekler. Sipan ve Akrep tepeleri düşerse Haftanin iki parçaya bölünecek. Öyle olunca da Pusağa Vadisi ve Hantur Dağında da kontrolü TSK ele geçirecek. Haftanin'deki gruplarla bağlantımız koptu. Halkın desteğini alamıyoruz. İhbarlar yapılmasın. Ajanlık faaliyetleri çok yaygın. Ben dâhil herkes ölebilir. Eğer devlet Haftanin'i rahatlıkla alırsa, sonrasında Zendura Kampı ve Metina'nın tamamını kalıcı olarak alacaklardır" diye konuştu.
HEDEFLERİ BILIYORLAR
Karayılan örgütün yok olma aşamasına geldiğini de "Biz artık, geçmişteki gibi her yerde dolaşıp propaganda yapacak durumda değiliz. Yarın bir gün ölebilirim de. Ben dâhil herkes için geçerlidir bu. Çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Artık kimseyi örgütleyecek durumda değiliz" dedi.
Mahmur'da çok az sayıda silahlı gücümüz var. Onlar da tehdit oluşturacak ve bir güç değil. Anlaşılan Türk istihbaratı hedefleri bildiriyor. Yalnız bırakıldığımız için Türk devleti Başika'ya yerleşti" dedi.
Sabah
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