CHP’li Edirne Belediyesinden CHP’li başkana 985 bin liralık ihale kıyağı
CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, korona virüs döneminde yaptığı kolonya ihalesini CHP’li Edirne İl Başkanlığı yöneticisi Samet Kahraman’a verdi. 990 bin liralık ilk ihaleyi alan Kahraman bu kez dezenfektan, kolonya, maske, malzeme ihalesini kaptı. Yapılan ikinci ihale ise 985 bin lira bedelli. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Korona salgını nedeniyle Nisan ayında çeşitli malzeme alımları için ihaleler düzenledi.
Kolonya, dezenfektan ve maske temini için iki ihale yapıldığı, her iki iki ihalenin de CHP Edirne İl Başkanlığı yöneticisi olduğu belirtilen Samet Kahraman'a verildiği ortaya çıktı.
İhalelerle ilgili ayrıntılar ise şöyle:
İlk ihale Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından sadece kolonya mal alımı için yapıldı. 1 Nisan 2020 tarihli 990 bin lira değerindeki bu ihaleyi CHP'li Edirne İl Başkanlığı yöneticisi Samet Kahraman aldı. Sözleşme 6 Nisan günü imzalandı.
Aynı belediye, 30 Nisan 2020 tarihinde ikinci bir ihale düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü için dezenfektan, kolonya, maske ve malzeme mal alımı için yapılan 30 Nisan 2020 tarihli ihale yine CHP Edirne İl Başkanlığı yöneticisi Samet Kahraman'a verildi. Bu ihale için ise 6 Mayıs'ta sözleşme imzalandı.
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