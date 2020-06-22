En büyük savunma ihracatı! Pakistan MİLGEM Projesi'ne yönelik imzalar atıldı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamaya göre, şirket ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında Ana Tahrik Sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma imzalandı.

TEKNOLOJİK YENİLİKLERİYLE GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Gemilerin en önemli platform sistemlerini oluşturan ana tahrik sistemleri, gemilerin hareketini sağlıyor. STM sorumluluğunda gerçekleştirilecek çözüm sayesinde Pakistan Donanması, günümüz teknolojik yenilikleriyle gücüne güç katacak.

ASKERİ DENİZCİLİK İHRACAT PROJESİNE…

ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM korvetlerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. STM, Türkiye'nin en önemli askeri denizcilik ihracat projesine uluslararası tecrübesiyle katkıda bulunacak.

KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Pakistan'ın ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı askeri deniz projelerinde de doğrudan yer alan STM, Ocak 2013'te imzaladığı ve Ekim 2018'de teslim ettiği Pakistan Deniz İkmal Gemisi (PNS MOAWIN) ile Haziran 2016'da imzaladığı ve başarılı şekilde devam eden Pakistan Agosta 90 B Denizaltı Modernizasyonu ile bu ülkede faaliyet gösteriyor. STM, uluslararası alanda üstlendiği projelerle askeri denizcilik alanında Türkiye'nin küresel markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ

STM, yurt içinde Türk Donanması'nın ihtiyaçları için geliştirilen MİLGEM Projesi'nde de kritik görevler üstlendi. Mühendislik tecrübesiyle Türk sanayisinin azami katılımını sağlayarak yerlileştirmeye önemli katkılar sundu.

Türkiye'nin sahip olduğu milli yeteneğin "dost ve kardeş ülke" Pakistan'a ihracatı, ülke sanayisi ve mühendislik kabiliyetinin geldiği aşamayı göstermesi açısından önem taşıyor.