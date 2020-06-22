En büyük savunma ihracatı! Pakistan MİLGEM Projesi'ne yönelik imzalar atıldı
Türkiye'nin en büyük savunma ihracatı olan Pakistan MİLGEM Projesi'ne yönelik yurt içinde kritik bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. STM ve ASFAT arasında Ana Tahrik Sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma yapıldı.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamaya göre, şirket ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında Ana Tahrik Sistemi tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik çözümleri konusunda anlaşma imzalandı.
TEKNOLOJİK YENİLİKLERİYLE GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
Gemilerin en önemli platform sistemlerini oluşturan ana tahrik sistemleri, gemilerin hareketini sağlıyor. STM sorumluluğunda gerçekleştirilecek çözüm sayesinde Pakistan Donanması, günümüz teknolojik yenilikleriyle gücüne güç katacak.
ASKERİ DENİZCİLİK İHRACAT PROJESİNE…
ASFAT ana yükleniciliğinde Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM korvetlerinin inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilecek. STM, Türkiye'nin en önemli askeri denizcilik ihracat projesine uluslararası tecrübesiyle katkıda bulunacak.
KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Pakistan'ın ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı askeri deniz projelerinde de doğrudan yer alan STM, Ocak 2013'te imzaladığı ve Ekim 2018'de teslim ettiği Pakistan Deniz İkmal Gemisi (PNS MOAWIN) ile Haziran 2016'da imzaladığı ve başarılı şekilde devam eden Pakistan Agosta 90 B Denizaltı Modernizasyonu ile bu ülkede faaliyet gösteriyor. STM, uluslararası alanda üstlendiği projelerle askeri denizcilik alanında Türkiye'nin küresel markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENDİ
STM, yurt içinde Türk Donanması'nın ihtiyaçları için geliştirilen MİLGEM Projesi'nde de kritik görevler üstlendi. Mühendislik tecrübesiyle Türk sanayisinin azami katılımını sağlayarak yerlileştirmeye önemli katkılar sundu.
Türkiye'nin sahip olduğu milli yeteneğin "dost ve kardeş ülke" Pakistan'a ihracatı, ülke sanayisi ve mühendislik kabiliyetinin geldiği aşamayı göstermesi açısından önem taşıyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Flaş pasaport duyurusu! 28.075 kişi...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
- Kurban vekalet ücreti belli oldu
- ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
- Pençe-Kaplan operasyonunun şifreleri!
- Bu ilaçları kullananlar risk grubunda!
- Bakanlıktan tercih işlemleriyle ilgili flaş açıklama!
- Bakanlık Bursa için harekete geçti
- Felaketin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı!
- Taksicilerden İmamoğlu'nun projesine tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- eba.gov.tr: EBA seminer canlı yayın izle! 2020 MEB EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?
- Maske cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller
- Son dakika: Altın kritik seviyede! 22 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
- Trump'tan ABD'nin darbe ile devirmek istedeği Maduro için flaş açıklama
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: LGS iptal mi oldu? LGS sınavı yeniden mi yapılacak?