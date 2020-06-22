Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklama
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güvenindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını duyurdu.
Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadesini kullandı.
Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti.— Mustafa Varank (@varank) June 22, 2020
Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da %4,5 arttı.
Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız. pic.twitter.com/fCw3yGFTLd
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