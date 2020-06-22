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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız.

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Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güvenindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını duyurdu.



Bakan Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadesini kullandı.

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