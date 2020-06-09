100 liralık şirketle milyonluk vurgun! Yeğene kıyak ihale...

İstanbul'da CHP'li Kartal Belediyesi'nde yeğene ihale kıyağı yaşandı. CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah'ın yeğeni, CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkan Yardımcısı Çağdaş Argunşah'a nikâhından sonra adeta talih kuşu kondu. Çağdaş Argunşah'ın 100 lira sermaye ile kurduğu şirketeKartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından ihale üstüne ihale verildi. Yüksel, nikâhını da kıydığı Argunşah'a 3 milyon 35 bin liralık 6 ihale kıyağı yaptı. 2012'de CHP Gençlik Kolları Başkan Genel Başkan Yardımcısı olan Çağdaş Argunşah'ın kaderi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kıydığı nikâhtan sonra değişti. Kamudan bir tane bile ihale alamayan Argunşah'ın 100 lira sermayeli şirketine 5 Ekim 2019'daki nikahtan sonra tam 5 ihale birden verildi. 2014'te 100 liraya kurulan Su Reklam Ajansı'nın iş kolu ise bilgi, iletişim ve medya. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, genç arkadaşına 6 ayda 6 ihale vererek bir rekora imza attı.







Şirket; iş kolu reklam-tanıtım olmasına rağmen işitme engelliler, spor, müzik eğitim ihalelerini de alarak önemli bir 'başarıya' imza attı. 100 TL sermayeli olmasına rağmen 6 aylık sürede 6 ihale alan Su Reklam Ajansı'nın İTO'ya kayıt tarihi 28 Ocak 2014 gözüküyor. Gökhan Yüksel'in kıydığı nikâhtan hemen sonra Argunşah'ın şirketine 'Basılı tanıtım materyalleri alımı' ihalesi verildi. Pazarlık usulü yapılan ihalenin tutarı 206 bin 950 TL oldu. Kartal Belediyesi ile Argunşah arasındaki sözleşme tarihi ise 6 kasım 2019. Reklam işi yapan Argunşah bu kez de 'Sürekli Satranç Akademisi ve Pilates Eğitimi Hizmet Alım' ihalesi aldı. Yine pazarlık usulü yapılan ihalenin bedeli ise 399 bin 610 TL oldu. İhalenin sözleşme tarihi ise 23 Aralık 2019. Bu ihaleden hemen sonra, 20 Ocak 2020'de 'Spor Eğitimleri Organizasyonu hizmet alım işi' ihalesi pazarlık usulüyle yine Argunşah'ın şirketine verildi. İhalenin bedeli ise 236 bin 580 TL oldu. Son ihalesi ise büyük oldu. Şanslı partili, 1 milyon 313 bin liralık ihale alarak ipi göğüsledi.







HER AY BİR İHALE ALMIŞ

Argunşah'ın şirketi, nikahtan hemen sonra her ay düzenli olarak belediyeden maaş alır gibi ihaleler almış. CHP'li Argunşah bu kez de 656 bin 445 liralık, 'Basılı tanıtım materyalleri hizmet alım işi' ihalesini almış. Yine pazarlık usulü yapılan ihalenin sözleşme tarihi 28 Ocak 2020 olarak göze çarpıyor. Argunşah son olarak 11 Mart'ta 222 bin liralık, 'İşitme Engellileri ile Kadınlara Müzik Eğitimi' ihalesi almış. Argunşah'ın aldığı ihalelerin toplamı 3 milyon 35 bin lira.





Sabah