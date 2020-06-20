Başkan Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında flaş açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmanın önemli olduğuna inanıyorum.

Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım kapasitesi ile bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.



Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz.



Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz.



(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir.



Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

"Marmara Üniversitesine de İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanı ismiyle inşa edilen külliyenin çok yakışacağını düşünüyorum."

"Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık."