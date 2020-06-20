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Vahdettin Köşkü’nde kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan , Üsküdar Çengelköy’de bulunan Cumhurbaşkanlığı ’nde Umaro Sissoco Embalo’yu kabul etti.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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VAHDETTİN KÖŞKÜ’NDE KRİTİK GÖRÜŞME!

, Gine Bissau Cumhuriyeti Embaló'yu kabul etti. Üsküdar'da bulunan 'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR
Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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