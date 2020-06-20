Vahdettin Köşkü’nde kritik görüşme! Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló'yu kabul etti. Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.