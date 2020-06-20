20 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 20 Haziran Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 20 HAZİRAN CUMARTESİ

şu ifadeleri kullandı: Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı |Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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