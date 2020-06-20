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Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı: Türkiye olarak mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Twitter hesabından 'Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulunan Başkan , " olarak mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ' MESAJI

Başkan , Twitter hesabından 'Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."

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