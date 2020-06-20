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Son dakika: MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: Hainler kaçacak delik arıyor

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor... kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi..." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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MSB: HAİNLER KAÇACAK DELİK ARIYOR

, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: Hainler kaçacak delik arıyor | Video MSB'DEN PENÇE KAPLAN OPERASYONU AÇIKLAMASI: HAİNLER KAÇACAK DELİK ARIYOR | VİDEO

Bakanlığın Twitter hesabından, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşılırken, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" açıklaması yapıldı.

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