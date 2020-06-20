Son dakika: MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: Hainler kaçacak delik arıyor
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi..." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşılırken, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" açıklaması yapıldı.
SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN PENÇE-KAPLAN OPERASYON AÇIKLAMASI: 700’DEN FAZLA HEDEF VURULDU!
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