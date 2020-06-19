Pençe-Kaplan Harekatı'nın şifresi: Gir vur temizle kal!
Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik ilk operasyonu 1984'de gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın harekat yaptı. Türkiye daha önce Kuzey Irak’a yönelik harekâtlarda gerek dış ülkelerin baskısı, gerek FETÖ’cü hainlerin bilgi sızdırmasıyla”vurdön” stratejisi uygulayabiliyordu. Bugün Türkiye, “gir-vur-temizle-kal” stratejisiyle bölgede kurduğu üslerle PKK’ya nefes aldırmıyor.
Irak'ın kuzeyindeki PKK militanlarına yönelik ilk operasyonu 1984'de gerçekleştiren TSK, bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın harekât yaptı. Sahada ve masada elde ettiği başarılarla bölgedeki gücünü perçinleyen Türkiye'nin geçmişten bugüne kat ettiği yoldaki mihenk taşları; askeri vesayetin kırılması, FETÖ'cü hainlerin ordudan temizlenmesi ile başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere geliştirilen yerli ve milli askeri teknolojiler sayesinde Türkiye'nin hem istihbarat hem operasyon anında elde ettiği güç olarak sıralanıyor.
FETÖ'nün TSK'ya sızması nedeni ile hatalı zaman ve koordinat verilmesiyle PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkılamıyordu. Teröristleri es geçip dağı taşı bombalayan FETÖ'cü pilotların ayıklanmasıyla, etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 10 kat arttı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK operasyon yaptığı hiçbir bölgeden çıkmadı. Irak hava sahasına girilmeden önce, koalisyon güçlerine verilen koordinatlar terör örgütü elebaşlarının kaçmasına yol açıyordu. ABD'den ve AB'den gelen baskı karşısında TSK sadece "gir-vur-dön" stratejisi uygulayabiliyordu.
Güçlü siyasi liderlik, milli ordu, yerli teknoloji, etkili diplomasi sayesinde bugün Türkiye, tehdidi kaynağında kurutma doktrinini sahaya yansıtıyor. Böylece, Kuzey Irak'da "gir-vur-temizle-kal" politikası ile stratejik üstünlük kuruyor. Geçmişte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yaptıktan sonra TSK geri çekiliyor, terör örgütü PKK kamplara tekrar giriyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla savunma sanayinde yerlileşme atağı gerçekleştiren Türkiye, İHA ve SİHA üretiminde bir dünya gücü haline geldi. İHA ve SİHA'ların yanında özellikle Fırtına obüsleri ve Atak helikopterleri ile teröristlere nefes aldırmıyor.
16 ÜS VAR
2019'de başlayan Pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyinde 16 üs bölgesi oluşturuldu. Pençe-Kaplan Operasyonları ile bu üslere yenileri eklenecek. Hâkim noktalara kurulan üslerle teröristlerin tekrar bölgeye yerleşmesinin önüne geçilecek. Sınır hattında örgütün önemli üslenme alanları olan Hakurk, Haftanin, Zap'ta coğrafi koşulların zorluğundan faydalanan teröristler, yeni üsler sayesinde varlık gösteremeyecek. İstihbarat birimlerinin koordinasyonu da terörle mücadelede önemli rol oynuyor. Sınır içinde ve sınır dışındaki operasyonlar MİT, TSK ve İçişleri tarafından eşgüdüm içinde yapılıyor. Bu işbirliği sonucu sözde yönetici konumunda çok sayıda PKK'lı öldürüldü.
AKAR: GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ SİZDE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesi operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nde yakından takip ediyor, Video konferans yöntemi ile harekâta katılan birlik komutanları ile görüşen Akar, şunları söyledi: "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız. Bizim gözümüz, kulağımız sizde. Oradaki tozu da toprağı da rüzgârı da soğuğu da buradan hissetmeye çalışıyoruz. Vazifenin ifası için gereken ne varsa onun yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Geçmişe, teröristlerin 'girilemez', 'ulaşılamaz' dedikleri nerelere girildi, nerelere çıkıldı, neredeki inler, barınaklar, sığınaklar teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'nın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz."
Sabah
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