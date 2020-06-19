19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu'nda son dakika gelişmesi! MSB duyurdu

, "Başarıyla devam eden kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 ’lı teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisini paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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'PENÇE KAPLAN'DA YENİ GELİŞME

terör operasyonlarının detaylarını anbean açıklıyor. Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video MSB: PENÇE KAPLAN OPERASYONU'NDA 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ | VİDEO



3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. MSB, "Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi" dedi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız, 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı

PKK'LI KALLEŞLERE ŞOK!

Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.

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