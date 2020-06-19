Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu'nda son dakika gelişmesi! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı terör operasyonlarının detaylarını anbean açıklıyor. Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. MSB, "Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi" dedi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız, 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı
PKK'LI KALLEŞLERE ŞOK!
Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.
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