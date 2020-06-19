Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
YAKIN TAKİP!
Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.
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