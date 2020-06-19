19 Haziran 2020, Cuma
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; tarafından 'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen Pençe-Kaplan kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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Son dönemde 'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne yönelik tarafından başlatılan Pençe-Kaplan , planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

YAKIN TAKİP!

Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.

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