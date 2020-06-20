SMDK'den dünyaya uyarı: Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarınızı yerine getirin
İç savaş ve katil Esad’in bombalarından kaçan Suriyeli mültecilere, Türkiye haricinde hiçbir ülkenin yardım etmemesi krizi derinleştiriyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Suriyeli mültecilerin yaşadığı krizin çözümüne ilişkin atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti.
Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"SURİYELİLER MODERN ÇAĞDA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"
Açıklamada, "Katil rejim ve terörün yol açtığı mülteci krizi onuncu yılına giriyor. Suriyeliler modern çağda eşi benzeri görülmemiş şartlarda yaşam mücadelesi verirken, krizin aşılması için sarf edilen uluslararası çabalar henüz istenilen seviyede değil. Sorumlular henüz yargılanmadı ve iç savaştan zarar görenlere de istenilen düzeyde yardımlar ulaşmış değil." ifadeleri yer aldı.
"FELAKETİN DOĞURACAĞI RİSKLER KONUSUNDA UYARIMIZI YİNELİYORUZ"
Mültecilerin can güvenliğini ve haklarını koruyan uluslararası yasalara ve anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suriyeli mültecilerin maruz kaldığı felaketin doğuracağı riskler konusunda uyarımızı yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Suriyelilere kapılarını açan ve onlara destek olan ülkelere teşekkür edilirken, uluslararası toplumdan Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.
DÜNYANIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, iç savaşın Mart 2011'de başlamasından bu yana 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk ederek, mülteci konumuna düşerken, bunların yarısından fazlasına Türkiye ev sahipliği yapıyor.
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