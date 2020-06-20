20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SMDK'den dünyaya uyarı: Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarınızı yerine getirin

SMDK'den dünyaya uyarı: Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarınızı yerine getirin

 ve katil Esad’in bombalarından kaçan Suriyeli mültecilere,  haricinde hiçbir ülkenin yardım etmemesi krizi derinleştiriyor.  ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Suriyeli mültecilerin yaşadığı krizin çözümüne ilişkin atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
ABONE OL
DÜNYAYA FELAKET UYARISI!

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu , 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"SURİYELİLER MODERN ÇAĞDA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Açıklamada, "Katil rejim ve terörün yol açtığı krizi onuncu yılına giriyor. Suriyeliler modern çağda eşi benzeri görülmemiş şartlarda yaşam mücadelesi verirken, krizin aşılması için sarf edilen uluslararası çabalar henüz istenilen seviyede değil. Sorumlular henüz yargılanmadı ve iç savaştan zarar görenlere de istenilen düzeyde yardımlar ulaşmış değil." ifadeleri yer aldı.

"FELAKETİN DOĞURACAĞI RİSKLER KONUSUNDA UYARIMIZI YİNELİYORUZ"

Mültecilerin can güvenliğini ve haklarını koruyan uluslararası yasalara ve anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suriyeli mültecilerin maruz kaldığı felaketin doğuracağı riskler konusunda uyarımızı yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Suriyelilere kapılarını açan ve onlara destek olan ülkelere teşekkür edilirken, uluslararası toplumdan Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

DÜNYANIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, iç savaşın Mart 2011'de başlamasından bu yana 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk ederek, mülteci konumuna düşerken, bunların yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Batı'da skandal uygulama! Mülteci çocuklar eşcinsel çiftlere veriliyor BATI'DA SKANDAL UYGULAMA! MÜLTECİ ÇOCUKLAR EŞCİNSEL ÇİFTLERE VERİLİYOR

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA