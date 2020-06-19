19 Haziran 2020, Cuma
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Bakanlık açıkladı! Pençe Kaplan 'ara-bul-yok et' parolasıyla sürüyor

Gelen son dakika haberine göre; , Haftanin’de, ’nu başarıyla sürdüren “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ettiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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BAKANLIK DUYURDU! PAROLA: ARA-BUL-YOK ET

Son dönemde 'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü 'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Bakanlık açıkladı! Pençe Kaplan 'ara-bul-yok et' parolasıyla sürüyor BAKANLIK AÇIKLADI! PENÇE KAPLAN 'ARA-BUL-YOK ET' PAROLASIYLA SÜRÜYOR

HEDEFLER TEK TEK YOK KEDİLİYOR

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.

Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.

BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi. Operasyona katılan komandoların, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaraları imha ettiği görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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