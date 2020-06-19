Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Onlar da muaf
Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, LGS sınavı nedeniyle 20 Haziran günü uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasından okul çevresinde bulunan kırtasiye işletmecilerinin muaf olacağını duyurarak kırtasiyelerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi.
Yerlikaya'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.
UÇAK VE OTOBÜS BİLETİ OLANLAR MUAF MI?
LGS ve YKS'nin yapılacağı 20, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde saatlerle sınırlı olacak sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınırken şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmek için bilet almış olanlar ise kısıtlamadan muaf olacak.
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