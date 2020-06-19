19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Onlar da muaf

Son dakika haberine göre , sınavı nedeniyle 20 Haziran günü uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasından okul çevresinde bulunan işletmecilerinin muaf olacağını duyurarak kırtasiyelerin çalışma saatleri hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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İSTANBUL VALİSİ DUYURDU: ONLAR DA MUAF

Yerlikaya'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Yarın yapılacak olan sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

UÇAK VE OTOBÜS BİLETİ OLANLAR MUAF MI?
LGS ve YKS'nin yapılacağı 20, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde saatlerle sınırlı olacak kararı alınırken şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmek için bilet almış olanlar ise kısıtlamadan muaf olacak.

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