Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Onlar da muaf

Yerlikaya'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

UÇAK VE OTOBÜS BİLETİ OLANLAR MUAF MI?

LGS ve YKS'nin yapılacağı 20, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde saatlerle sınırlı olacak sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınırken şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmek için bilet almış olanlar ise kısıtlamadan muaf olacak.