18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika... LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenleri yanıtlamıştı. Bakan Koca'nın bugünkü açıklamalarının ardından LGS ve YKS günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 13:45
  • 1
  • 10
Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika... LGS ve YKS günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS günleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağ yönünde açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

LGS VE YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi

  • 3
  • 10
Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

  • 4
  • 10
Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1261 kişi iyileşti.

  • 5
  • 10
Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, vaka sayısı 182 bin 727, vefat sayısı 4 bin 861 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 745, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 306, toplam iyileşen hasta sayısı ise 154 bin 640 oldu.
"Sürpriz yok, beklenen sınırdayız"