Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika... LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenleri yanıtlamıştı. Bakan Koca'nın bugünkü açıklamalarının ardından LGS ve YKS günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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