Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?

Son dakika... Sorumluluk sınavları ne zaman? Lise öğrencileri için uygulanan sorumluluk sınavları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, sorumluluk sınavlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sorumluluk sınavları konusunda son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Peki, sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sorumluluk sınavlarının 22-30 Haziran'da gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tüm lise öğrencileri için planlanan sorumluluk sınavına, yine aynı tarihlerde sadece lise 12. sınıf öğrencileri katılacak. Diğer sınıflardaki öğrenciler sınavlara Eylül ayında katılacaklar.

İşte Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın açıklamaları:

"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'nci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim"