19 Haziran 2020, Cuma
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İki bakanın koronavirüs tedbirleri kapsamında dirsekleri ile selamlaşması dikkatleri üzerine çekti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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İKİ BAKAN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN AN
Dışişleri Bakanı , Türkiye'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, Luigi Di Maio'yu bakanlıkta karşıladı.

İki bakan, koronavirüs tedbirleri kapsamında dirsekleri ile selamlaştı.



Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Luigi Di Maio ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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