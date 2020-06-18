LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü LGS ve YKS sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren bir paylaşımda bulundu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerimizin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerimiz duyuruda belirtilen tarih ve saatlerde açık bulundurulacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.
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