18 Haziran 2020, Perşembe
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LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve sınavına girecek öğrencileri ilgilendiren bir paylaşımda bulundu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerimizin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerimiz duyuruda belirtilen tarih ve saatlerde açık bulundurulacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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FLAŞ AÇIKLAMA! LGS VE YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLER...

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