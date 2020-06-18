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Koronavirüs önlemleri ile LGS böyle olacak! İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tek tek anlattı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs önlemleri altında 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilgili öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği tüm konuları açıkladı. Yazıcı koronavirüs nedeniyle, karantinada bulunanlar da dahil hiçbir öğrencinin sınava girmesinin engellenmeyeceğini söyledi
Giriş Tarihi: 18.06.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 16:04
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