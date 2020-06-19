19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan LGS ve YKS açıklaması! Belediye başkanlarına bu çağrıyı yaptı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Koca, ”Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN LGS VE YKS AÇIKLAMASI!

, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan LGS ve YKS mesajı! Belediye başkanlarına bu çağrıyı yaptı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN LGS VE YKS MESAJI! BELEDİYE BAŞKANLARINA BU ÇAĞRIYI YAPTI

, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! SON DAKİKA: LGS VE YKS SAATLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!
Son dakika: LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! Bakan Koca açıkladı: Cumhurbaşkanımız talimat verdi SON DAKİKA: LGS VE YKS GÜNÜ SOKAK KISITLAMASI! BAKAN KOCA AÇIKLADI: CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ

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