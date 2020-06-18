Küçüksu deresinin içler acısı hali havadan görüntülendi! Esnaf isyan etti: Bu koku bizi yedi bitirdi
Boğaza dökülen Küçüksu deresi çöpe teslim oldu. Derenin olduğu bölgede oluşan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi. Küçüksu Deresinin içler acısı hali havadan görüntülendi. Küçüksu deresinin olduğu bölgede esnaf olan Yusuf Akyıldız "Bu koku bizi yedi bitirdi" diyerek isyan etti.
İstanbul'da boğaza dökülen önemli su kaynaklarından Küçüksu deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Küçüksu deresinin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken suyun renginin değişerek kötü koku yayması dikkat çekti. Havadan görüntülenen Küçüksu deresindeki kirliliğin boyutu gözler önüne serildi. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisin olduğu bölgeden başlayarak Boğaz ile birleşme noktasının büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Deresinin içler acısı hali drone ile havadan görüntülendi.
BU KOKU BİZİ YEDİ BİTİRDİ
Küçüksu deresinin olduğu bölgede esnaf olan Yusuf Akyıldız, "Küçüksu Deresi bir kaç senedir böyle, kokusu biz esnafları ve mahallede yaşayanları çok rahatsız ediyor. Sinekler, böcekler, fareler oluyor çok sıkıntı yaşıyoruz. Mahalle bölümünden başlayarak boğaz ile birleşen kısıma kadar böyle, burada temizlik diye bir şey olmuyor. Arıtma tesisi buraya konuldu ama kapaklar açılınca olduğu gibi atık sular ve kanalizasyon suları dereye boşaltılıyor. Arıtma tesisi bence çalışmıyor, çalışsa bu bölgede böyle koku olmaz. Bu koku bizi öldürdü yedi bitirdi. Bu durumu Büyükşehir Belediyesine bildirdik, atıklar ve arıtma tesisinin suyu verildiği zaman bizim dükkan ve iş yerlerimize kadar gelen su çekildiği zaman iş yerlerimize giremiyoruz" diye konuştu.
YAPACAĞIZ DEDİLER AMA İLGİLENEN OLMADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını belirten Esnaf Akyıldız, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya geldiler, dereyi fotoğraflayarak ilgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı. Burasının ihalesi yapılmıştı. Eskiden İlaçlama yapılıyordu şimdi ilaçlamada kesildi. Bölge halkı olarak bu kokudan dolayı çalışmak ve yaşamak için çok zorlanıyoruz. Bu konudan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz " diye konuştu.
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