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10 ayda 30 yıl geriye döndü! İstinye Sahili'nde rezalet manzara

Sabah'tan 'nın haberine göre, ’daki ’ndeki 'nde çöp adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili’nin kirliliği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yer aldı. ’li 10 ay içerisinde İstanbul’u 1990’lı yıllara gönderdi. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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10 AYDA 30 YIL GERİYE DÖNDÜ!

'daki 'ndeki sahilde çöp adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı 'nin kirliliği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yer aldı. Denizin temizliğinin epeydir yapılmadığını belirten İstanbullu, bu görüntüleri paylaşarak hem kirliliğe hem de sahildeki kötü kokuya dikkat çekti. 'li , 10 ay içerisinde İstanbul'u 1990'lı yıllara çevirdi. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi.

10 ayda 30 yıl geriye döndü! İstinye Sahili'nde rezalet manzara | VİDEO 10 AYDA 30 YIL GERİYE DÖNDÜ! İSTİNYE SAHİLİ'NDE REZALET MANZARA | VİDEO

İSTİNYE SAHİLİ'NDE PİSLİK VE KOKU VAR!

Bir sosyal medya kullanıcısı Maradonu "Yürüyüşe çıktım, oda ne? İstinye eski günlerine geri dönüyor. Deniz pislik içinde! Devamı pislik devam ediyor ve koku da başlamış!" diyerek görüntüyü paylaştı. Yaklaşık bir ay önce ise Yunuslar denizden geçerken İstinye Sahili'ne uğramıştı ve o esnanın görüntülerinde de sahilin kirli olduğuna dair görüntüler yer almıştı.

Damla Kaya/SABAH

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