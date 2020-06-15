10 ayda 30 yıl geriye döndü! İstinye Sahili'nde rezalet manzara
Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, İstanbul’daki Sarıyer İlçesi’ndeki İstinye Sahili'nde çöp adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili’nin kirliliği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yer aldı. CHP’li Ekrem İmamoğlu 10 ay içerisinde İstanbul’u 1990’lı yıllara gönderdi. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi.
İstanbul'daki Sarıyer İlçesi'ndeki sahilde çöp adaları oluştu. Lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili'nin kirliliği sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yer aldı. Denizin temizliğinin epeydir yapılmadığını belirten İstanbullu, bu görüntüleri paylaşarak hem kirliliğe hem de sahildeki kötü kokuya dikkat çekti. CHP'li Ekrem İmamoğlu, 10 ay içerisinde İstanbul'u 1990'lı yıllara çevirdi. Deniz motoru temizlik yaparken o motorun da kaldırıldığı öğrenildi.
İSTİNYE SAHİLİ'NDE PİSLİK VE KOKU VAR!
Bir sosyal medya kullanıcısı Maradonu "Yürüyüşe çıktım, oda ne? İstinye eski günlerine geri dönüyor. Deniz pislik içinde! Devamı pislik devam ediyor ve koku da başlamış!" diyerek görüntüyü paylaştı. Yaklaşık bir ay önce ise Yunuslar denizden geçerken İstinye Sahili'ne uğramıştı ve o esnanın görüntülerinde de sahilin kirli olduğuna dair görüntüler yer almıştı.
Damla Kaya/SABAH
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