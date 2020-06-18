Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 50 dakika süren ‘sosyal mesafeli’ buluşmasında sekiz kritik başlık gündeme geldi. Erdoğan’ın Bahçeli’yle, Kuzey Irak’ta başlatılan harekâtla ilgili sahadan gelen son bilgileri paylaştığı görüşmede Libya diplomasisi de detaylarıyla konuşuldu. Görüşmede günlerdir tartışılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılması, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, vekil transferi tartışması, baro seçimleri düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele gibi kritik başlıklar en önemli gündem maddeleri oldu. İşte kritik zirveye dair detaylar.
Başkan Erdoğan, dün Beştepe'deki yoğun mesaisinde ilk görüşmesini cumhur ittifakının ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptı. Son olarak 27 Mayıs'taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında bir araya gelen iki lider, normalleşme döneminde Beştepe'deki ilk yüz yüze görüşmede koronavirüs tedbirleri nedeniyle tokalaşmadı, fotoğraf çekiminde sosyal mesafeyi korudu. Hürriyet'in haberine göre iki liderin görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Erdoğan'ın Bahçeli'ye Pençe-Kartal Harekatı'nda sahadan gelen son bilgileri paylaşarak, operasyon planını anlattığı öğrenildi. Bahçeli'nin görüşmede harekâta tam destek vererek, Erdoğan'a terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiği mesajını ilettiği kaydedildi.
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Görüşmede günlerdir tartışılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılması, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, vekil transferi tartışması, baro seçimleri düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele gibi kritik başlıklar en önemli gündem maddeleri oldu. Erdoğan'ın kritik düzenlemelerde cumhur ittifakının ortak hareket etmesi için Bahçeli ile görüşlerini paylaştığı ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın buluşmada yaklaşan Meclis Başkanlığı seçimi için Bahçeli'nin görüşlerini aldığı da öğrenildi. Bu kapsamda iki liderin cumhur ittifakının seçimlerde nasıl hareket edeceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
LİBYA TRAFİĞİNİ ANLATTI
Erdoğan, önceki günkü dar kapsamlı "Libya zirvesinin" ardından önümüzdeki dönemde bölgede atılacak adımlar ilgili Bahçeli'nin görüşlerini aldı, Libya diplomasisi hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın Libya ve Doğu Akdeniz'de değişen dengelerin yanı sıra, yürütülen müzakereler ve Suriye'deki son durum hakkında Bahçeli ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
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