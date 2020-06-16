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Vaka sayısına rağmen Caddebostan sahilinde manzara aynı |Video

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Giriş: 16.06.2020 09:46
Güncelleme:16.06.2020 10:27
Koronavirüs verilerinde son iki gündür yeni vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Kadıköy Caddebostan sahilinde yine insan yoğunluğu yaşandı. Bazı gençler müzik eşliğinde oyun oynarken, bazı gençler ise virüs bitsin diye dilek balonu uçurdu. Sosyal medyada bu görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Koronavirüs verilerinde son iki gündür yeni vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Kadıköy Caddebostan sahilinde yine insan yoğunluğu yaşandı. Bazı gençler müzik eşliğinde oyun oynarken, bazı gençler ise virüs bitsin diye dilek balonu uçurdu. Sosyal medyada bu görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

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