17 Haziran 2020, Çarşamba
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İstanbul'da dehşete düşüren manzara! Kötü koku ve yosunlar her yeri sardı...

'da bulunan ve () sorumluluk alanında olan Güneş Plajının bir kısmını yosunlar kapladı. Keskin bir koku da etrafa yayan yosunların oluşturduğu çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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İSTANBUL'DA DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA!

() sorumluluk alanında olan ve ücretli olarak içeriye giriş yapılan 'daki Güneş Plajı'nın bir kısmını yosunlar kapladı.

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