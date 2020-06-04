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Riva deresi karardı! İSKİ'nin atık su arıtma tesislerinden dereye pis su bırakıldı | video

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Giriş: 04.06.2020 16:28
Güncelleme:04.06.2020 16:29
İSKİ’nin 2 atık su arıtma tesisinden Riva deresine kirli su arıtmadan bırakılmış, Riva deresi kararmıştı. İstanbul’da üst üste çevre felaketleri yaşanıyor. Kadıköy’de İSKİ çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı, atık su denize aktı. Beykoz'daki Riva Deresi bir süredir değişen rengi ve kirliliği ile vatandaşları tedirgin etti. Öte yandan Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu. O noktadaki son durumu A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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