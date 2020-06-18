HSK kararnamesi 2020: Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi 2020 (Tam liste)
Son dakika... Görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi açıklandı. HSK 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti. Kararnamenin yayımlanması ile birlikte, isim listesi merak edilmeye başlandı. Peki, HSK kararnamesine göre görev yeri değişen hakim ve savcılar kimler? İşte 2020 görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi...
Son dakika... Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti. Görev yeri değişen hakim ve savcılar listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, HSK kararnamesine göre görev yeri değişen hakim ve savcılar kimler? İşte 2020 görev yeri değişen hakim ve savcılar isim listesi...
HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
GREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR LİSTESİ - (ADLİ YARGI KARARNAMESİ)
GREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR LİSTESİ - (İDARİ YARGI KARARNAMESİ)
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