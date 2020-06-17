17 Haziran 2020, Çarşamba
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Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Son dakika haberi... , saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da basın açıklaması yapacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

, bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanacak. Kritik toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak | VİDEO KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANIYOR! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK | VİDEO

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, 947 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364 oldu.

SON 3 GÜNLÜK VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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