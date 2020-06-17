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PKK terör örgütü elebaşı Karayılan’dan itiraf etti: Türk istihbaratı çok güçlü

ve ’nın yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren /’nın çaresizliği giderek artıyor. PKK elebaşı çaresiz kaldı ve Türk istihbaratının çok güçlü olduğu itiraf etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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ÇARESİZLİK İÇİNDE İTİRAF ETTİ: TÜRK İSTİHBARATI ÇOK GÜÇLÜ

Örgütü ayakta tutmaya çalışan elebaşı , 'nin PKK'ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu ikrar etti. Türkiye'nin kendilerine karşı teknoloji, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını iddia eden Karayılan, "İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz" dedi. Karayılan, Türk istihbaratının gücünü kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına değindi.

"İSTİHBARATI ÇOK GÜÇLÜ"

Karayılan Türkiye'nin bölgedeki güçlü istihbarat ağının örgüte büyük zarar verdiğini söyledi. Karayılan, Türkiye'nin saha istihbaratının İHA'lardan elde ettiği istihbarattan daha güçlü olduğunu da vurguladı.

KÜRT VATANDAŞLARINI AŞAĞILADI

Murat Karayılan, Kürt halkının PKK'ya olan desteğinin azalmasına da değindi. "Kürt halkını para uğruna PKK'yı Türk istihbaratına satmakla" itham etti.

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