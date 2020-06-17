PKK terör örgütü elebaşı Karayılan’dan itiraf etti: Türk istihbaratı çok güçlü
MİT ve TSK’nın yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren PKK/KCK’nın çaresizliği giderek artıyor. PKK elebaşı Murat Karayılan çaresiz kaldı ve Türk istihbaratının çok güçlü olduğu itiraf etti.
Örgütü ayakta tutmaya çalışan PKK elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu ikrar etti. Türkiye'nin kendilerine karşı teknoloji, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını iddia eden Karayılan, "İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz" dedi. Karayılan, Türk istihbaratının gücünü kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına değindi.
"İSTİHBARATI ÇOK GÜÇLÜ"
Karayılan Türkiye'nin bölgedeki güçlü istihbarat ağının örgüte büyük zarar verdiğini söyledi. Karayılan, Türkiye'nin saha istihbaratının İHA'lardan elde ettiği istihbarattan daha güçlü olduğunu da vurguladı.
KÜRT VATANDAŞLARINI AŞAĞILADI
Murat Karayılan, Kürt halkının PKK'ya olan desteğinin azalmasına da değindi. "Kürt halkını para uğruna PKK'yı Türk istihbaratına satmakla" itham etti.
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