14 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: MSB: PKK-YPG'li 3 terörist öldürüldü

() " bölgesine sızma girişiminde bulunan /'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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MSB: PKK-YPG'Lİ 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
, "Terör örgütü /'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
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