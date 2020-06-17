Son dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar görüşülecek.
Ankara'da gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alacak. Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, İç siyasetteki gelişmeler. Tüm başlıklar enine boyuna görüşülecek.
SAHADAKİ SON DURUMLA İLGİLİ BİLGİ VERECEK
Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başladı. Öncelikli gündem Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı olacak. Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye sahadaki son durum ile ilgili bilgi verecek.
İKİ LİDER LİBYA'DAKİ SON DURUM İLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAK
Kritik öneme sahip bir diğer konu ise Libya. Türkiye, Libya'daki krize çözüm bulmak için dünya başkentleri ile temas halinde. Yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
SİYASİ PARTİLER YASASINDA DEĞİŞİKLİĞİ DE KONUŞULACAK
İç politikaya ilişkin başlıklar da Külliye'deki görüşmede değerlendirilecek. İki lider, siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
Ayasofya'nın ibadete açılması konusu istişare edilecek. 12 Temmuz'da yapılacak Meclis başkanlığı seçimi de gündeme gelecek. Cumhur İttifakı adayının kim olacağı sorusu bugünkü görüşmede ele alınacak.
Ve koronavirüs. Erdoğan ve Bahçeli, virüsle mücadelede Türkiye'deki son durumu ele alacak. Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için atılan adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.
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