Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında flaş gelişme! İstinaf cezaları uygun buldu
Son dakika haberine göre İstinaf, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin inceleme kararında, suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmayan müdahil kurum İstanbul Emniyet Müdürlüğünün istinaf taleplerinin tümüyle reddedildiği belirtildi.
BERAAT VE CEZALAR UYGUN BULUNDU
İstinaf, 4 sanığa, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan ve bu 4 sanığın aralarında olduğu 9 sanığa da "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme" suçlarından verilen beraat kararlarıyla ilgili istinaf başvurularını esastan reddetti.
Sanıklardan 14'üne "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan, 10'una, 46 kez "nitelikli kasten öldürme" suçundan, 242 kez "nitelikle kasten öldürmeye teşebbüs" ve zincirleme olarak "mala zarar verme" suçlarından, 10'una "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan, 5'ine "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ve 4'üne de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini ise yasaya uygun buldu.
İstinaf, bu hükümlerin yasaya uygun bulma gerekçesini şöyle açıkladı:
"Yapılan yargılama, toplanıp karar yerinde gösterilen deliller, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdir, incelenen dosya içeriği, usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmama, delillerle ve işlemlerde herhangi bir eksik olmama, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olması, eylemlerin doğru olarak nitelendirilmesi, kanunda belirtilen suç tipine uyma ve cezaların kanuni bağlamda uygulanması."
İstinaf, tutuklu 17 sanığın bu hallerinin devamına yönelik hüküm kurdu.
47'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada 17 Mayıs 2019'da yapılan duruşmada, 27 sanıklı dosyayı karara bağlamıştı.
Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran heyet, bu 4 sanığı ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti.
Mahkeme heyeti, 10 sanığı ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, bu sanıklara ayrıca, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"', "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezası uygun görmüştü.
"Terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 sanığa 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veren heyet, biri firari 9 sanığın dosyasını da ayırmıştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?
- 10 ilde FETÖ'ye darbe: 34 kişi yakalandı
- Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
- Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?
- Önlemler geri mi geliyor?
- Kuleli şoku! Deşifre oldular
- Çaresizlik içinde itiraf etti: Türk istihbaratı çok güçlü
- Güvenlik kaynaklarından darbe uyarısı!
- Bakan Soylu duyurdu! İşte JİHA’nın darbesi
- AK Parti taraftarları neden aynı özgüvene sahip değil?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır, Van, Kocaeli, Adana, İstanbul'da...
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman?
- Son dakika: Şanlıurfa Hilvan'da korkutan deprem! 17 Haziran AFAD son depremler
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih nasıl yapılır? 3000 personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuru: 2020 İŞKUR hastanelere temizlik, güvenlik görevlisi başvuru şartları
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama
- ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri
- Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı