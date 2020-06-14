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Son dakika: Adana'da PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi; 'da terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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TERÖRİSTLERE ŞAFAK OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

'da terör örgütü PKK/'ya yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu ve çeşitli eylemlere katıldığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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