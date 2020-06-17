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Ekrem İmamoğlu'dan Tayfun Kahraman'dan büyük pişkinlik! Daha önce dava açtıkları AK Parti projesini sahiplendiler

’li , Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı’nda danışmanı olan Gezi davası sanığı ’ı ve görevine getirdi. İBB yöneticisi Kahraman, ’daki 2 bin 700 konutluk AK Partili İBB’nin projesine eskiden dava açmıştı. CHP’li İmamoğlu ve Kahraman bugün, AK Partili İBB’nin projesini sahiplenip kendi projeleri gibi lanse etti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Göksu, bu derin çelişkiye tepki gösterdi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 17.06.2020
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İBB YÖNETİCİLERİNDEN BÜYÜK PİŞKİNLİK!

kendisine ait olmayan bir projeyi daha kendine aitmiş gibi sundu. CHP'li 'nun "İstanbul'un en önemli gündemi; afete hazırlık ve güvenli yaşam alanları ihtiyacıdır, suni gündemler değildir. Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 2 bin 270 ailemiz artık güvenli konutlarda yaşayacaklar" demesi dikkat çekti.

AK PARTİ PROJESİNE KARŞI ÇIKMIŞ
Edinilen bilgiye göre, proje alanı olan Cezaevi'nin yıkımı 2009 yılında yapıldı. AK Partili Büyükşehir Belediyesi döneminde için projelendirme yapıldı. Bu projeye göre, 2 bin 200 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin imar planını hazırlandı.

2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce bu proje kabul edildi. , o dönem TMMOB'de görevli olduğu sırada bu projeyle ilgili 'ye beş kez dava açtı. Taksim Dayanışma üyesi ve Gezi Davası sanıklarından Kahraman, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı (2014-2018) döneminde danışmanı olarak görev aldı.

CHP'Lİ İMAMOĞLU KENDİ PROJESİ GİBİ LANSE ETTİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından ve görevine getirildi. Eskiden AK Parti'nin projesine karşı çıkan Kahraman, 'de göreve getirilince AK Parti'nin projesine sahip çıktı. Kahraman, Twitter hesabı üzerinde şunları yazdı: "Bayrampaşa Kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, dairelerine taşınmaya başlıyor. Yakında kreş, istihdam ofisi, tiyatro salonu, iştiraklerimizin işletmeleri açılıyor ve hayat başlıyor"

GÖKSU TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise bu derin çelişkiye şu sözlerle tepki gösterdi: "Bunu da AK Parti yaptı İBB'nin AK Parti belediyeciliği zamanında tamamlanan Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesindeki evleri hak sahibi ailelerimize hayırlı olsun. İlginçtir, zamanında bu projeyi mahkemeye veren bugünkü İBB yöneticileri şimdi çıkıp projenin lansmanını yapıyor."

DAMLA KAYA/SABAH

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